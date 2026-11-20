Alaşehir'de kahreden olay: Evinin önünden kaybolan minik Tuna su havuzundan çıkarıldı, yaşatılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'e bağlı Dağarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında evinin önünde oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik bir süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının yaptığı aramada evin yakınındaki su havuzunda bulunan çocuk, Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Tuna'nın ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, yakınları tarafından su havuzunda bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OYUN OYNARKEN GÖZDEN KAYBOLDU
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oyun oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun ortalıkta olmadığını fark eden yakınları aramaya başladı.
ACI HABER SU HAVUZUNDAN GELDİ
Yapılan aramada küçük Tuna, evlerinin yakınında bulunan su havuzunda bulundu. Sudan çıkarılan çocuk, yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tuna Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kuruluna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?