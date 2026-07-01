Ferdi Zeyrek davasının 4\'üncü duruşması yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşmasında sanık olarak yargılanan belediye personelinin ifadelerine başvuruldu. Duruşma sonrası açıklama yapan Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar, herhangi bir suikast ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2025 tarihinde evinin havuzunun motor bölümünde elektrik akımına kapılması ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran 2025 günü hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması gerçekleştirildi. Başkan Zeyrek'in ölümüyle ilgili inşaata ruhsat veren belediye personelinin de yargılandığı dava ile ana dava birleştirildi. Birleştirilen davayla birlikte tutuksuz yargılanan sanık sayısı 16'ya çıkarken, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada belediye personel Murat Dönmez, Hüseyin Erarslan, Hakan Akgül, Ömer Taşçı, Asım Özdamar ve Eyüp Keklik ifadelerini yazılı olarak verdi. Yapı denetim firmasıyla birlikte inşaat sırasında denetimlerde bulunduklarını ve fotoğrafları çektiklerini ifade eden Yunusemre Belediyesi inşaat teknikeri Murat Dönmez, "Denetim yaptığımız sırada yüzme havuzu yoktu. Yeşil alan olarak gözüküyordu. Sadece bir süs havuzu vardı. Ancak süs havuzu ayrıca ruhsata tabi olmadığı için peyzaj olarak onay verdik" dedi. Olayla ilgili herhangi bir ihmalinin bulunmadığını söyleyen Dönmez beraatını talep etti.

Diğer sanıklar da olaya ilişkin kusur ve ihmallerinin olmadığını, görevlerinin belgeler ve belgelerin usule uygun olarak düzenlenmesi olduğunu belirterek beraatlarını talep etti.

"Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmüyoruz"

Duruşma sonrası Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar adliye önünde açıklamalarda bulundu. Ferdi Nurcan Zeyrek, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Dosyaya sunulmasıyla birlikte durum daha da netleşecek. Sürecin takibindeyiz. Bir sonraki mahkememiz 9 Ekim tarihine ertelendi. Başından beri mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ailece işin peşindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Buradan herkese söylüyorum. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz" dedi.

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Avukat Necibe Karaoğlanlar, "Hukuki olarak değerlendirmemiz gerekirse Ferdi Zeyrek davasının bugün 4. celsesine katıldık. Bilirkişi raporu henüz dosyaya teslim edilmedi. Bu celsede soruşturma kendisi aleyhlerinde soruşturma izni verilen 6 kamu görevlisinin ifadeleri alındı ve dosya kapsamında değerlendirilecek. Hukuki olarak süreç gayet normal seyrediyor. Çünkü değişken bazı hususlar var. Tüm hassasiyetiyle mahkeme tarafından incelenmeye gayret ediliyor. Biz de Nurcan Hanım'la beraber süreci hassasiyetle ve merakla takip ediyoruz. Hukuki olarak herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bu aşamaya kadar. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

Suikast iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaoğlanlar, "Şimdi bu konuda Merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Tabii sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Ben şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle yükümlü hissediyorum kendimi. Şu anki dosya kapsamındaki verilerden ve kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamdan anlayabiliyoruz. Ben de orada her ne kadar avukatı olsam da arkadaş olarak yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum" dedi.

Dava 09 Ekim 2026 tarihine ertelendi. - MANİSA