Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli, Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA