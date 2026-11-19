Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla yürüttüğü eğitim ve acil durum tatbikatlarını Sarıgöl'de gerçekleştirdi. İlçedeki farklı hizmet noktalarında düzenlenen tatbikatlarda personel, deprem ve yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda personele öncelikle teorik eğitim verildi. Eğitimlerde deprem sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiği, tahliye sürecinde dikkat edilecek hususlar ve yangına ilk müdahale yöntemleri anlatıldı.

Farklı noktalarda tatbikat yapıldı

Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlara geçildi. Sarıgöl Belediyesi ana binası, Sarıgöl Otobüs Terminali, Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi, Sarıgöl İlçe Şefliği depo alanı, Sarıgöl İtfaiye Amirliği, Sarıgöl Mezbahası, Sarıgöl Gasilhanesi ve Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonu'nda acil durum tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikatlarda çalışanlar tahliye senaryolarını uygularken yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Çalışmalarla personelin tehlike anlarında paniğe kapılmadan, hızlı ve doğru şekilde hareket edebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm hizmet birimlerinde eğitim ve tatbikat çalışmalarının 17 ilçede sürdürüleceğini ifade etti.