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Manisa'da 115 araç trafikten men edildi

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetiminde 115 araç trafikten men edilirken yakalaması bulunan 7 şahıs da gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde 27 Şubat günü 15.00-18.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri ile geniş kapsamlı özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetim çalışmasına 12 Trafik Jandarması Timi ve 13 Asayiş Timi olmak üzere toplam 87 personel katıldı. Yapılan denetim sonucunda; 2 bin 143 araç ve 2 bin 350 şahıs kontrol edilirken, 122 araca mevzuat hükümleri doğrultusunda trafik cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimde ayrıca 15'i motosiklet, 41'i otomobil, 47'si kamyonet, 1'i otobüs, 3'ü minibüs, 5'i kamyon ve 3'ü çekici olmak üzere toplam 115 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.