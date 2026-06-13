Manisa'da 16 Yıl Sonra Bebek Ölümü Aydınlatıldı

Manisa'da 2010 yılında çöplükte poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili 16 yıldır çözülemeyen dosya, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz inceleme sonucu aydınlatıldı. Bebeği çöplük kenarına bıraktığı belirlenen anne Beren Dikbaş tutuklanırken, olay tarihinde reşit olmadığı tespit edilen kız kardeşi G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da 2010 yılında çöplükte poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüne ilişkin 16 yıldır faili meçhul olarak kalan dosya, yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda aydınlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı kayıtları üzerinden yapılan incelemelerle ulaşılan anne Beren Dikbaş tutuklanırken, kardeşi G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Nisan 2010 tarihinde Manisa'nın Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplayan bir vatandaşın çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturmada yapılan otopside, kız bebeğin kafa ve beden travmasına bağlı kafatası kırığı ve karaciğer kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin topuğundaki izden hastanede doğduğu anlaşılmasına rağmen dönemin imkanlarıyla faile ulaşılamadı.

Dosya, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 2026 yılında yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında 2010 yılında topuk kanı alınan bebeklere ilişkin kayıtlar detaylı şekilde incelendi. Sağlık Bakanlığı verileriyle yapılan çapraz sorgulamalar sonucunda Berin Dikbaş'a ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda Dikbaş'ın olay tarihinde İzmir'de bir kız bebek dünyaya getirdiği ancak bebeğin nüfus kaydının bulunmadığı tespit edildi. Elde edilen teknik ve fiziki deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonla şüpheli anne gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde evlilik dışı bir ilişkiden hamile kaldığını söyleyen Berin Dikbaş, doğumu ailesinden gizlediğini belirterek doğumun ardından bebeği bir poşete koyup çöp konteynerinin yanına bıraktığını kabul etti. Bebeği öldürmediğini öne süren Dikbaş, birilerinin bebeği bulup sahiplenmesini umduğunu savundu.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan kardeşi G.Ç. ise ablasıyla birlikte doğuma gittiklerini ve doğum sonrasında bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakıldığını anlatarak olayla ilgili önemli bilgiler verdi.

Bebeğin babası olduğu değerlendirilen O.A. ise tanık olarak verdiği ifadede, Berin Dikbaş'ın kendisine hamile olduğunu söylediğini ancak buna inanmadığını, daha sonra bebeğin aldırıldığı yönünde bilgi aldığını ifade etti.

Anne tutuklandı, kardeşi serbest kaldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından anne Berin Dikbaş ile kardeşi G.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Berin Dikbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı tarihte reşit olmadığı belirlenen kardeşi G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ben öldürmedim"

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berin Dikbaş, "Ben öldürmedim. Yalan yanlış haberler yapmışlar" dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü dosyasının öncelik verilen soruşturmalar arasında yer aldığını belirterek, topuk kanı verileri üzerinden gerçekleştirilen incelemelerin olayın aydınlatılmasında dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında, hukuk devletinin görevinin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, soruşturmayı yürüten Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

16 yıl boyunca karanlıkta kalan dosya, gelişen teknoloji ve kurumlar arası veri paylaşımı sayesinde aydınlatılırken, soruşturmanın adli boyutunun sürdüğü öğrenildi. - MANİSA