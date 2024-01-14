Manisa\'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 adet yakalama kaydı olan şahıs, jandarma uygulamasında başkasına ait sürücü belgesi gösterince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu Trafik Timi Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada, 18 adet yakalama kaydı olan O.A, başkasına ait sürücü belgesi ibraz edince yakayı ele verdi. Üzerinde 6 gram kubar esrar ile birlikte yakalanan O.A'nın yapılan alkol muayenesinde de 1,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA