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Manisa'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 adet yakalama kaydı bulunan O.A, jandarma uygulamasında başkasına ait sürücü belgesi göstererek yakayı ele verdi. O.A'nın üzerinde yapılan aramada 6 gram kubar esrar bulundu ve alkol muayenesinde 1,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. O.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

Manisa\'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı
14.01.2024 - 11:37,
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 adet yakalama kaydı olan şahıs, jandarma uygulamasında başkasına ait sürücü belgesi gösterince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu Trafik Timi Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada, 18 adet yakalama kaydı olan O.A, başkasına ait sürücü belgesi ibraz edince yakayı ele verdi. Üzerinde 6 gram kubar esrar ile birlikte yakalanan O.A'nın yapılan alkol muayenesinde de 1,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 18 Yakalama Kaydı Olan Şahıs Başkasının Sürücü Belgesiyle Yakalandı - Son Dakika
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