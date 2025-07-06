Manisa\'da 20 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 05-06 Temmuz tarihlerinde il genelinde 24 saat süren uygulamada toplam 20 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında ifadeye yönelik aranan 11 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 9'u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MANİSA