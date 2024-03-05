Manisa Valisi Enver Ünlü, 2024 yılı ocak ve şubat aylarında yapılan operasyonları açıkladı

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Manisa Valisi Enver Ünlü, 2024 yılı ocak ve şubat aylarında düzenlenen asayiş, terör, ve narkotik operasyonları hakkında verdiği bilgilendirmede "2024 Ocak-Şubat döneminde 381 narkotik operasyonu yapılarak, yapılan çalışmalarda 1 milyon 389 bin 192 adet narkotik ilaç, yaklaşık 9 milyon adet dolu ve boş makaron, 2 kilo 523 gram metamfetamin, 541 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, 2024 yılı ocak ve şubat ayları içerisinde düzenlenen operasyonel çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vali Ünlü, "Türkiye'nin huzuru için; asayiş, terör ve narkotik olaylarına karşı önleyici ve caydırıcı tedbirleri almak, suç işleme amacındakileri engellemek, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi, trafik uygulamaları konularında çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Bu çalışmaların temel hedefi, vatandaşlarımızın her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını hissederek güvende olmalarını sağlamaktır. Halkımızın huzur ve refahını tehdit eden terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, kaçakçılar, asayişi bozanlar başta olmak üzere tüm karanlık odaklarla Manisa'mızda da mücadele edilmektedir. Bu çalışmalarla, halkımızın güvenlik endişeleri azaltılarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Halkın huzur ve refahı için operasyonların devam edeceği bilgisini veren Vali Ünlü, "Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyen herkesle mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada özveriyle 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında rakamlar veren Vali Ünlü, "İlimizde 2024 ocak ve şubat aylarında 896 bin kişi sorgulanmış, 6 bin 395 kişi yakalanmış, 489 şahıs gözaltına alınmış, 439 şahıs tutuklanmıştır. Güvenlik birimlerimizce yapılan çalışmalarda yakalaması bulunan ve aranan bin 118 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Şahıs sorgulama işlemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış yaşanmıştır" dedi.

Manisa'da 696 yaralamalı kaza meydana geldiğini söyleyen Vali Ünlü, "Yine aynı dönemde ilimizde 696 yaralamalı kaza meydana gelmiş, bu kazalarda bin 90 kişi yaralanmıştır. Ayrıca meydana gelen 10 ölümlü kazada ne yazık ki 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazalarda yaralanan ve ölen vatandaşlarımızın sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 10 artış göstermiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve yolcuları bilgilendirmek, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda; 312 bin 135 araç sorgusu yapılmış, 2 bin 595 araç trafikten men edilmiştir. 56 bin 58 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 3 bin 626 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapılmış, 8'i otobüs şoförü olmak üzere 854 araç sürücüsüne toplam 665 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Araç sorgulamalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Çocukların eğitim ve öğrenim hayatına güvenle devam etme amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vali Ünlü, "Bizler için önemli hususlardan bir tanesi de çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarına devam ederken güvenli bir ortamda olmalarını sağlamak. Çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri amacıyla okullarımız ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup ayrıca okul servislerine yönelik denetimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 496 okulda görevli kolluk kuvveti sayısı 286'dır. Okul servisi denetimlerinde ise 2 bin 671 araç denetlenmiş olup kurallara uymadığı tespit edilen 349 araca işlem yapılmıştır. Bir diğer önemli başlığımız ise uyuşturucu tacirleri ile mücadeledir. Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu tacirlerine zehirletmeyeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz, her daim enselerindeyiz" dedi.

"1 milyon 389 bin 192 adet narkotik ilaç ele geçirildi"

Zehir tacirlerine göz açtırılmayacağı mesajını veren Vali Ünlü, "Zehir tacirleriyle mücadelede 2024 Ocak-Şubat döneminde 381 narkotik operasyonu yapılarak, yapılan çalışmalarda 1 milyon 389 bin 192 adet narkotik ilaç, yaklaşık 9 milyon adet dolu ve boş makaron, 2 kilo 523 gram metamfetamin, 541 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artış görülmektedir. Yine Manisa'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız devam etmektedir" dedi.

Terör örgütlerinin faaliyetleri engellendi

Terör örgütlerine yönelik çalışmaları aktaran Vali Ünlü, "İlimizde FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yapılan 31 operasyonda 83 şahıs yakalanmış, 13 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan terör operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artış meydana gelmiştir. 7 gün 24 saat boyunca şehrimizin her köşesinde görev yapan güvenlik birimlerimiz asayiş operasyonlarında ise 243 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kuru sıkı silah, 3 bin 873 adet farklı şekillerde fişek ele geçirmiştir" dedi.

Kaçakçılık organizasyonlar kapsamında yapılan faaliyetleri açıklayan Vali Ünlü, "Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise ilimizde 68 operasyonda, 677 kilo tütün, 4 bin paket sigara, 20 şişe alkol, 6 bin litre alkol, 2703 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Ayrıca tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 152 adet tarihi eser ve 237 adet sikke yakalanmıştır. Kaçakçılık operasyonları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonları hakkında bilgi veren Vali Ünlü, "Doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmek üzere yasal olmayan yollar kullanılarak ülkeye yabancı kişilerin sokulması, ülke vatandaşlarının ya da yabancı kişilerin başka bir ülkeye çıkarılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise İlimizde 14 göçmen organizatörü ve 21 göçmen kaçağı yakalanmıştır" dedi.

Vali Ünlü sözlerini şöyle tamamladı: "Kadınların ve çocuklarımızın maruz kaldığı veya kalabileceği sözlü, fiziksel şiddet ve taciz gibi eylemler karşısında onları korumak üzere devlet olarak her zaman yanlarındayız. Bu amaçla şiddet olaylarında olaya hızlıca müdahale edebilmemizi sağlayan KADES uygulaması hakkında da 6 bin 112 kadına bilgi verilmiştir. Bu bilgiler ışığında Manisa'mızda huzuru ve asayişi tehdit eden tüm odaklarla mesai mefhumu gözetmeksizin, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Manisamızın huzuru, bölgemizin huzuru ve Türkiye'nin huzuru için emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" - MANİSA