Aşırı sıcaklar Manisa\'yı ateş çemberine çevirdi

Manisa'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar yangın riskini zirveye taşıdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 24 saatte il genelinde çıkan 50 farklı yangına müdahale ederken, yetkililer vatandaşları anız yakmama ve en küçük dumanı bile 112'ye bildirme konusunda uyardı.

Manisa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 24 saatte il genelinde 50 farklı yangın meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gün boyunca çıkan yangınlara aralıksız müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saat içerisinde il genelinde 32 ot, 1 orman, 1 ev, 3 araç, 2 çatı, 1 trafo, 5 çöp ve 5 farklı türde yangın olmak üzere toplam 50 yangın olayı yaşandı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangınlar kontrol altına alınırken, özellikle tarım arazileri ve yeşil alanlarda çıkan ot yangınlarının sayısındaki artış dikkat çekti.

Meteorolojik şartların önümüzdeki günlerde yangın riskini daha da artıracağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İnal, "İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak şehrimizin dört bir yanında teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Ancak sadece müdahale etmek yetmiyor, yangınları henüz başlamadan önlemek zorundayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu kritik günlerde anız yakmamaları, çevreye sigara izmariti ve cam atığı bırakmamalarıdır. Küçük bir ihmalin, bir çiftçimizin el emeğini ya da akciğerlerimiz olan ormanlarımızı yok edebileceğini unutmayalım." dedi.

Açıklamada ayrıca, şüpheli bir duman ya da yangın başlangıcının görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - MANİSA