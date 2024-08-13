Manisa'da 468 Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası - Son Dakika
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Manisa'da 468 Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası

Manisa\'da 468 Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 468 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uygulandı ve 53 motosiklet trafikten men edildi.

13.08.2024 17:07
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 468 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uygulanırken 53 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11-12 Ağustos 2024 tarihlerinde 23 ekip 43 personel ile motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 1.632 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 468 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uyguladığı ve 53 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da 468 Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası - Son Dakika
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