Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti
Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti

Manisa\'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti
02.03.2026 23:18
Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki şahıs, kendini asarak intihar etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki şahıs, kendini asarak intihar etti.

Olay, Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesi Çakırca mevkiinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. (53) henüz bilinmeyen bir nedenle kendini astı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.D., ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti - Son Dakika
