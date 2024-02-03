 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da 59 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da 59 aranan şahıs yakalandı

Manisa\'da 59 aranan şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahla yaralama, çocuğa cinsel taciz gibi farklı suçlardan aranan 59 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

03.02.2024 21:36  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haklarında hırsızlıktan gaspa, dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe, silahla yaralamadan çocuğa cinsel tacize kadar farklı suçlardan aranan 59 şahıs Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yakalandı.

Manisa genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 2-3 Şubat tarihlerinde 24 saat süreyle, Manisa merkez ve ilçelerinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda hırsızlık suçlarından aranan 12 şahıs olmak üzere, dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, çocuğun cinsel istismarı, marka hakkına tecavüz suçlarından aranan 6'sı 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan toplam 59 aranan şahıs yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Göçmen Kaçakçılığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 59 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 59 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement