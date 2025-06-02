Manisa\'da 63 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mayıs ayı boyunca yürütülen operasyonlarda 42 ayrı olayda 63 şüphelinin gözaltına alındığı ve 3 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 01-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı. Mayıs ayında yapılan operasyonlar kapsamında; 7 bin 160 adet kaçak sigara, 571 bin 608 adet makaron, 4 bin 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 30 adet cep telefonu, 400 adet muhtelif emtia, 3 bin litre kaçak akaryakıt, 20 adet tarihi eser, 697 litre kaçak alkol ve etil alkol, 770 adet elektronik sigara ve likiti, 7 adet çek/senet, 18 adet ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca, 178 adet mermi ve kuru sıkı tabanca mermisi ile 130 adet muhtelif silah parçası ele geçirildiği açıklandı. Yapılan 42 operasyonda 63 şüphelinin yakalandığı ve şüphelilerden 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Ayrıca 13 Mayıs 2025 tarihinde Soma ilçesinde tefecilik suçu kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı projeli operasyonda 4 kişinin yakalandığı, şüphelilerden 1'inin tutuklanırken, 1'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Operasyonda 6 adet mermi, 1 adet tapu senedi, 1 adet senet, 4 adet sözleşme evrakı ve çok sayıda suç unsuru olabilecek evrak ele geçirildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi. - MANİSA