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Manisa'da ağaçlık alanda yangın

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangın bölgedeki ağaçlara sıçrarken araziden alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çevre ilçelerdeki itfaiye amirliklerinin de desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatılırken CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve yönetimi de bölgeye gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.