Ahırda çıkan yangın ormana sıçradı, büyümeden söndürüldü

Manisa'da bir ahırda çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yürütülen hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi Çaybaşı mevkiinde ilk belirlemelere göre bir ahırda çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve destek ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ile müdahale eden ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevler daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.