Manisa\'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 4 ay ve 9 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol, asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, kasten yaralama suçundan arama kaydı bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.K.'yı (29) Taytan Mahallesi'nde, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan S.E.'yi(25) Sart Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA