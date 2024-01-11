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Manisa'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Aranan şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Manisa\'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı
11.01.2024 - 12:21,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 3 yıl 4 ay ve 9 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol, asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, kasten yaralama suçundan arama kaydı bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.K.'yı (29) Taytan Mahallesi'nde, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan S.E.'yi(25) Sart Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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