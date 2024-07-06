Manisa'da aranan suçlu yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl 20 gün hapis cezası olan firari şüpheli G.A.'nıın (26) Sart Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheli G.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
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