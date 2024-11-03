Manisa'da Baba-Oğul Toprağa Verildi

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Manisa'da baba-oğula acı veda

Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden baba-oğul, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi

MANİSA - İstanbul- İzmir Otoyolu'nda kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada hayatını kaybeden Öner Karabağ ve oğlu Ümit Utku Karabağ, Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden emekli Tarım Kredi Müdürü Öner Karabağ ve Halkbank Salihli Şubesi'nde yönetmen olarak görev yapan oğlu Ümit Utku Karabağ için Salihli'de Cumhuriyet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba-oğul, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze namazına Karabağ Ailesi'nin yakınları başta olmak üzere banka çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada Öner Karabağ olay yerinde, oğlu Ümit Umut Karabağ ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada yaralanan 8 kişinin 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.