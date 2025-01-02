Manisa'da Baca Yangınları Artıyor: İtfaiye Temizlik Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Baca Yangınları Artıyor: İtfaiye Temizlik Uyarısında Bulundu

Manisa\'da Baca Yangınları Artıyor: İtfaiye Temizlik Uyarısında Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, havaların soğumasıyla birlikte baca yangınlarındaki artışa dikkat çekerek, vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı. 2024 yılında 121 baca yangını meydana geldi, bu da diğer yangınlara yol açma riski taşıyor.

02.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:27
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen ihmalden kaynaklanan baca yangınlarının devam ettiğini belirterek, baca temizliklerinin yaptırılması uyarısında bulundu.

Manisa'da 2024 yılında 30'u aralık ayında olmak üzere toplam 121 baca yangını meydana geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların soğumasıyla beraber baca yangınında yaşanan artışa dikkat çekti. 2024 yılında Manisa'da temizliği ihmal edilen toplam 121 bacada yangın çıktı. Birçok yangın itfaiyenin müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, bazıları can yaktı. Yunusemre ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada bacadan başlayan yangın çatıya yayıldı. İtfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürülen yangında çatı tamamen küle dönerken üst kattaki iki daire ise kullanılamaz hale geldi.

"Baca temizliğini ihmal etmeyin"

Baca temizliğinin önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Kış mevsiminin başında vatandaşlarımızı baca temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdik ve ihmal edilmemesi noktasında uyarılarda bulunduk. Temizlenmeyen bacalar hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden oluyor. Son bir ayda yaklaşık 30 baca yangınına müdahale ettik, yıl boyunca müdahale ettiğimiz baca yangını sayısı 121'i buldu. Vatandaşlarımızı sobadan kaynaklı olabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Baca Yangınları Artıyor: İtfaiye Temizlik Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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