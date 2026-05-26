Manisa\'da bayram için köylerine gelen ailenin evi yandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Bayram ziyareti için Turgutlu'dan memleketlerine gelen ailenin gözleri önünde yanan evleri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesi'nde Şahin Arıkan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri mahalleye ulaşana kadar adeta zamanla yarışan mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla su tankerlerini devreye sokarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Ekipleri, alevleri kuşatarak yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çalışma başlattı. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından dramatik bir detay ortaya çıktı. Ev sahibi Şahin Arıkan ve ailesinin normalde Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri, bayram tatili ve ziyareti amacıyla Mezitler Mahallesi'ndeki evlerine geldikleri öğrenildi.

İlk iddialara göre elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA