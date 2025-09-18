Manisa\'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AVE 179 plakalı otomobil sürücüsü A.N. otoparka girmek istediği sırada, kaldırımdan yola inen İ.K. (11) idaresindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından İ.K., ileri tetkik ve tedavi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA