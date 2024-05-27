Manisa'da Çalınan Motosiklet Jandarmanın Çalışmalarıyla Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Çalınan Motosiklet Jandarmanın Çalışmalarıyla Bulundu

Manisa\'da Çalınan Motosiklet Jandarmanın Çalışmalarıyla Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan bir motosiklet, jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda sahibine teslim edildi. Şikayet üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.

27.05.2024 11:09
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet jandarmanın çalışmalarıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde ikamet eden H.A.S. isimli şahıs kendisine ait motosikletin 26 Mayıs Pazar Günü çalındığını beyan ederek jandarmaya şikayette bulundu. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu motosiklet ile birlikte şüpheli H.G. isimli şahıs yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sancaklıiğdecik Mahallesinde yakalandı. Motosikleti sahibine teslim eden jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının, talimatı doğrultusunda şüpheli H.G.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çalınan Motosiklet Jandarmanın Çalışmalarıyla Bulundu - Son Dakika

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