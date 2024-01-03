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Manisa'da Çalınan Traktör Aydın'da Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Çalınan Traktör Aydın'da Bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çalınan traktör, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Şeref Güner, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Manisa\'da Çalınan Traktör Aydın\'da Bulundu
03.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:02
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eylül ayında çalınan traktör, jandarmanın sıkı çalışması sonunda Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz eylül ayında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde meydana geldi. Şeref Güner (55) isimli şahsa ait olan ve eylül ayında çalıntı ihbarı yapılan 31 SJ 029 plakalı kırmızı renkli traktörün 2 Ocak Salı günü alınan duyum üzerine Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Traktörün bulunması için Manisa JASAT ile yapılan çalışmalar neticesinde Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurularak şüpheli N.S. (33) isimli şahıs traktör ile birlikte yakalandi. Traktörü çalarak N.S. isimli şahsa sattığı öğrenilen A.D. (55) isimli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bulunan 31 SJ 029 plakalı traktör sahibine teslim edilirken, traktörüne kavuşan Şeref Güner, jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Sarıgöl, Kuyucak, Manisa, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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