 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Manisa\'da cezaevi firarisi yakalandı
25.12.2023 - 15:01,
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, silah ve mermi bulundurma, uyuşturucu kullanmak gibi 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.B.'nin (36) Sart Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Firari hükümlü Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Firari hükümlü Ş.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Salihli, Manisa, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika


15:04
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Son Dakika
15:04 Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement