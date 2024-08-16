Manisa\'da çıkan orman yangınında hayvanlar telef oldu

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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı 2 mahallede çıkan orman yangınlarından etkilenen Karayakup köyünde, küçükbaş hayvanlarının yanarak telef olduğunu gören bir vatandaş, o anları feryatlar içinde kayıt altına aldı.

Gördes'te 2 farklı noktada çıkan orman yangınları devam ederken tedbir amaçlı boşaltılan köylerden biri olan Karayakup tamamen yandı. Karayakup köyünde geçimini hayvancılıkla sağladığı anlaşılan bir vatandaş küçükbaş hayvanlarının yanarak telef olduğu anları feryatlar içinde kayıt altına alırken, sağ olan hayvanlarını ise çaresizlik içinde seslenerek aradı. - MANİSA