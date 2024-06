Manisa\'da çıkan yangında 300 hektar alan zarar gördü

3.Sayfa

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğü bölgelerde inceleme yaptı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Vali Ünlü'yü telefonla arayıp, yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Yangın nedeniyle Salihli'nin Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde 4 ev, 2 ağıl, 1 motosiklet ve iş makineleri tamamen yandı. 1 büyükbaş hayvan telef olurken, her iki mahallede tarım arazileri de büyük zarar gördü.

Yangın nedeniyle Salihli'nin Yağbasan ve Karasavcı mahallelerinde 4 ev, 2 ağıl, 1 motosiklet ve iş makineleri tamamen yandı. 1 büyükbaş hayvan telef olurken, her iki mahallede tarım arazileri de büyük zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Enver Ünlü'yü telefonla arayıp, yangından etkilenen mahalle halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Yumaklı, devletin tüm imkanları ile yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Her iki mahallede zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Vali Ünlü, "Yangın nedeniyle her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı tahliye etmiştik. Şu an itibarıyla yangın tamamen söndürüldü ancak sahada soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde Manisa'nın birçok noktasında 7-8 yangın oldu. Bugün ise Kula ve Köprübaşı ilçelerimizde yangınlar vardı ve kısa sürede söndürüldü. Bizler için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliği. Yangın söndürme çalışmalarımız esnasında 3 personelimiz yangından etkilenmişti. Onların da tedavileri tamamlandı ve taburcu oldular. Sahada, 337 personelin yanı sıra 700'ün üzerinde gönüllü vatandaşımız cansiparane bir şekilde mücadele etti. Eli makine tutan, ekipman tutan herkes yangın bölgesine geldi. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yangın sebebiyle metruk 3 tane evimiz ile kullanılan bir tane evimiz zarar gördü. Ayrıca bir adet traktör ile motosikletle ekipmanlar da hasar gördü. Bu zararları en kısa sürede gidereceğiz. Tüm kurumların desteği ile bütün zararı telafi edeceğiz. Ekili alanlarımızdaki zararlarla ilgili de yine ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalara başlamış durumda" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise Büyükşehir Belediyesi olarak zarar gören alanlarda gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi. Zeyrek, özellikle Karasavcı Mahallesi'nde yaşanan içme suyu problemiyle ilgili gerekli adımların en kısa sürede atılacağını belirtti.

Manisa Valisi Enver Ünlü ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Osman Pıhtılı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak ile beraberindeki heyet daha sonra yanan bölgelerde incelemelerde bulundu. - MANİSA