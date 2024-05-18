Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Yaptı

3.Sayfa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde eş zamanlı olarak, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi. 2 bin 853 şahsın sorgulandığı uygulamada, 4 aranan şahıs yakalanırken, 112 araç sürücüsüne 425 bin 701 TL para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün ülke geneliyle eş zamanlı olarak, 130 ekip ve 395 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim" uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 583 şahıs sorgulandığı uygulamada, 4 aranan şahıs yakalandı. 969 araç denetlenirken, 112 araç sürücüsüne 425 bin 701 TL para cezası uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi. 217 okul servisinin kontrol edildiği denetlemelerde bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uygulamada 414 okul çevresi, 394 umuma açık iş yeri, 97 park ve bahçe, 40 metruk bina ve çevresi kontrol edilirken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ele geçirilmiş, 1 şahsa da adli işlem yapıldı. - MANİSA