Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı, İki Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı, İki Mahalle Tahliye Edildi

Manisa\'da Çöplükte Çıkan Yangın Salihli\'ye Ulaştı, İki Mahalle Tahliye Edildi
01.07.2025 01:20  Güncelleme: 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Salihli'ye sıçradı. Yangın nedeniyle Salihli'nin iki mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli'de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Ahmetli ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında ilçe merkezi yakınındaki çöplük alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin ormana sıçraması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale başlatıldı.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde Salihli'nin Çaypınar ve Mersindere mahallerine kadar ulaştı. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı'na taşındı.

Mersindere Mahallesi Yaryol Mevkiinde etkisini sürdüren yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ile yer ekibi sevk edildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, İtfaiye, Ahmetli, Salihli, manisa, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı, İki Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece saat 04.00 Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Eski takımından Messi’ye soğuk duş Neye uğradığını şaşırdı Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti 186 bin TL maaş verecekler TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
Ece Erken, bir zamanlar ’’Eniştem’’ dediği Sinan Akçıl’la el ele yakalandı Ece Erken, bir zamanlar ''Eniştem'' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı

22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
10:09
CHP’nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti
CHP'nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti
09:56
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada İşte konuşulan en düşük aylık
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık
09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:43
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
09:41
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
09:41
Trump, İran’a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
09:32
Schengen vizesinde yeni dönem Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
09:11
Nihal Candan’ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
08:57
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 01:28:05. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Çöplükte Çıkan Yangın Salihli'ye Ulaştı, İki Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.