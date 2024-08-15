Manisa'da devam eden orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da devam eden orman yangını kontrol altına alındı

Manisa\'da devam eden orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ederken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri havadan ve karadan mücadele ederek yangını kontrol altına aldı.

15.08.2024 13:21  Güncelleme: 13:34
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Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangının ilerleyişinin durduğu öğrenilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele yürütüyor.

Yangın, dün 14.35 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yol kenarındaki kuru otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ikinci gününde devam ederken, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin müdahaleyi sürdürdüğü yangının ilerleyişinin durduğu ve etrafının çevrildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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