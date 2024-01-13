Manisa\'da doğal gaz faciasıyla ilgili açıklama

Doğal gaz faciasıyla ilgili yetkili firmadan açıklama geldi

Manisa'da 2 kız kardeşin doğalgaz sızıntısı yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından doğalgaz firması açıklamada bulundu

"Doğalgaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı tespit edildi"

MANİSA - Manisa'da dün iki kız kardeşin doğalgaz sızıntısı sonrası hayatını kaybetmesinin ardından doğalgaz firması tarafından yapılan ilk tespitlerde kombi bacasının yerinden oynadığı veya bağlantının yetkisiz kişilerce eksik yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Firmadan yapılan açıklamada, "12 Ocak Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen, muhtelif mecralarda yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğalgaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu acil müdahale ekiplerimiz bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğalgaz kullanımına başlandığı ve buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı tespit edilmiştir. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğalgaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız. Böylesine üzücü bir olayın tekrarının yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.