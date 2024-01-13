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Manisa'da Doğal Gaz Sızıntısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Ölüm Nedeni Tespit Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Doğal Gaz Sızıntısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Ölüm Nedeni Tespit Edildi

Manisa'da yaşanan doğal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeşin ölüm nedeni, doğal gaz firması tarafından yapılan ilk tespitlerde kombi bacasının yerinden oynatıldığı veya bağlantının yetkisiz kişilerce eksik yapıldığı olarak belirlendi. Firmadan yapılan açıklamada, doğal gaz kullanımında dikkatli olunması ve tesisata ehil olmayan kişilerin müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı.

Manisa\'da Doğal Gaz Sızıntısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Ölüm Nedeni Tespit Edildi
13.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:24
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Manisa'da dün iki kız kardeşin doğal gaz sızıntısı sonrası hayatını kaybetmesinin ardından doğal gaz firması tarafından yapılan ilk tespitlerde, kombi bacasının yerinden oynatıldığı veya bağlantının yetkisiz kişilerce eksik yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Firmadan yapılan açıklamada, "12 Ocak Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen, muhtelif mecralarda yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğal gaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu acil müdahale ekiplerimiz bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı ve buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı tespit edilmiştir. Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız. Böylesine üzücü bir olayın tekrarının yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Yunusemre, Manisa, Güvenlik, Kaza, Enerji, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Doğal Gaz Sızıntısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Ölüm Nedeni Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Doğal Gaz Sızıntısı Sonucu Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Ölüm Nedeni Tespit Edildi - Son Dakika
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