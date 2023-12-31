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Manisa'da domuzlar trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika
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Manisa'da domuzlar trafikte tehlike yaratıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde sürüler halinde dolaşan domuzlar zaman zaman trafiği tehlikeye düşürürken, domuza çarpan bir motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Mahalle sakinleri domuzların hem kazalara sebep olduğunu hem de ekinlere zarar verdiğini belirtti.

Manisa\'da domuzlar trafikte tehlike yaratıyor
31.12.2023 - 14:14,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde sürüler halinde dolaşan domuzlar zaman zaman trafiği tehlikeye düşürürken, domuza çarpan bir motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi sakinler mahalleyi saran ve sürüler halinde dolaşan domuzlar nedeniyle özellikle trafikte zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü Ramazan Çetinkaya Kemaliye Mahallesi mevkiinde 45 AIA 320 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, aniden yola fırlayan domuz sürüsü kazaya neden oldu. Çetinkaya kazayı yara almadan atlatırken motosikleti parçalandı, domuz ise telef oldu.

Mahallede domuzların hem kazalara sebebiyet verdiğini hem de ekinlere zarar verdiğini söyleyen Kemaliye Mahallesi Muhtarı Mehmet Alakent, "Bölgemizde domuz sürüleri yaşıyor. Domuz sürüleri özellikle Alaşehir Çayı yatağında yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında hasatlara zarar verebiliyorlar. Bazen dağlık alanlara da çıkıyorlar. Bu sürede sürüler halinde karayolundan geçiyorlar. Sürü halinde yola aniden çıkış yaptıkları için kazalara neden olabiliyor. Sürücülerin karayolunda seyir halindeyken daha yavaş ve dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da domuzlar trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika


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