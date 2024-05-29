Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetiminde 10 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetiminde 10 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa\'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetiminde 10 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan 'Elektrikli Bisiklet-Skuter' denetiminde 10 araç trafikten men edildi. Sürücülere toplamda 419 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 599 araç ve sürücü kontrol edildi ve kusurlu bulunan 101 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

29.05.2024 13:54
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde yapılan 'Elektrikli Bisiklet-Skuter' denetiminde 10 araç trafikten men edilirken sürücülere 419 bin 12 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde 19 ekip 34 personel ile 'Elektrikli Bisiklet-Skuter' denetimi gerçekleştirdi. 599 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 101 araç ve sürücüsüne toplam 419 bin 12 TL idari para cezası uygulandığı ve 10 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetiminde 10 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetiminde 10 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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