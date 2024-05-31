Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa\'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yemek yedikten sonra rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 00:03
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımda kablo üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yemek yiyen çalışanlar mesai çıkışında fenalaşınca hastaneye başvurdu. İşçi servisi tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine getirilen 24 kişi burada tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan fabrikanın dışardan bir yemek firmasından hizmet aldığı, işçilerin tavuk ve patlıcan yediği öğrenilirken, olayla ilgi isoruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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