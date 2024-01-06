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Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybederken hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Manisa\'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
06.01.2024 - 22:22,
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Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybederken hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı

MANİSA - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştiren otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi öldü bir kişi de yaralandı. Kaza, İstanbul İzmir Karayolunun Manisa Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar'a doğru seyir halinde olan Göngür Gaga idaresindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşıp karşı şeride geçerek Akhisar istikametinden Manisa'ya seyir halinde olan Naim Bozkurt idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve otomobildeki eşi Hatice Gaga hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Naim Bozkurt da yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Bozkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken yaklaşık 2 saat boyunca İzmir-İstanbul Karayolunda trafik durdu. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Bozkurt, Manisa, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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