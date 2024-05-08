Manisa'da FETÖ'nün 2 kadın üyesi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ'nün 2 kadın üyesi yakalandı

Manisa\'da FETÖ\'nün 2 kadın üyesi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında firari 2 kadın üye yakalanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 14:04
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Manisa'da haklarında yakalama emri düzenlenen FETÖ'nün firari 2 kadın üyesi yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında adli işlem yapılan ve yargılamalar neticesinde yakalama emri düzenlenen, firari şahısların yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu F.K. (1982) ve S.D. (1981) isimli şahıslar bugün yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da FETÖ'nün 2 kadın üyesi yakalandı - Son Dakika

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