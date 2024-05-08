Manisa\'da FETÖ\'nün 2 kadın üyesi yakalandı

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Manisa'da haklarında yakalama emri düzenlenen FETÖ'nün firari 2 kadın üyesi yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında adli işlem yapılan ve yargılamalar neticesinde yakalama emri düzenlenen, firari şahısların yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu F.K. (1982) ve S.D. (1981) isimli şahıslar bugün yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA