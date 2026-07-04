Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı

Manisa\'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı
04.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sıcakları nedeniyle Manisa'da gıda işletmelerine yönelik denetimler artacak.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının gıda güvenliğini tehdit etmesini önlemek amacıyla il genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde hijyen, soğuk zincir ve depolama şartları titizlikle incelenirken, çeşitli gıda ürünlerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıklarının gıda güvenliği açısından oluşturabileceği risklere karşı il genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetim ve numune alma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin ürünlerin muhafaza, depolama ve hijyen şartları ile soğuk zincir uygulamaları ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ekipler, işletmelerin yürürlükteki gıda mevzuatına uygun faaliyet gösterip göstermediğini de titizlikle inceliyor.

Risk esaslı denetim programı kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler de alınarak yetkili laboratuvarlara gönderiliyor. Yapılan analizlerle ürünlerin güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilirken, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında gıda kaynaklı risklerin arttığına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:58:08. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.