Manisa\'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının gıda güvenliğini tehdit etmesini önlemek amacıyla il genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde hijyen, soğuk zincir ve depolama şartları titizlikle incelenirken, çeşitli gıda ürünlerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz ediliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıklarının gıda güvenliği açısından oluşturabileceği risklere karşı il genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetim ve numune alma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin ürünlerin muhafaza, depolama ve hijyen şartları ile soğuk zincir uygulamaları ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ekipler, işletmelerin yürürlükteki gıda mevzuatına uygun faaliyet gösterip göstermediğini de titizlikle inceliyor.

Risk esaslı denetim programı kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler de alınarak yetkili laboratuvarlara gönderiliyor. Yapılan analizlerle ürünlerin güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilirken, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında gıda kaynaklı risklerin arttığına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği vurgulandı. - MANİSA