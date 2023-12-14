Manisa\'da Güven Huzur Uygulaması: 16 Şahıs Gözaltına Alındı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen "Manisa Güven Huzur Uygulaması"nda hakkında yakalama kararı olan 16 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde114 ekip 390 personelin katılımıyla yapılan "Manisa Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. 3 bin 790 şahıs sorgulanırken hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli de gözaltına alındı. Bin 555 aracın denetlendiği uygulamada 215 araç sürücüsüne toplamda 340 bin 754 TL para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi. Öte yandan motosikletler de uygulama kapsamında denetlendi. 22 motosikletin denetlendiği uygulamada 2 motosiklet sürücüsüne 3 bin 494 TL para cezası uygulandı. Uygulamada ayrıca 176 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 69 okul çevresi, 66 park ve bahçe, 38 metruk bina ve çevresi, 7 otogar ve tren garı kontrol edildi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 73 adet fişek, 2 gram Esrar maddesi, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şahsa da adli işlem yapıldı. - MANİSA