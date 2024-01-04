Manisa\'da \'Güven ve Huzur\' Uygulaması: Trafik Kurallarına Uymayanlara Cezai İşlem, Yakalama Kararı Olanlar Gözaltına Alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen 'Güven ve Huzur' uygulamasında trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken hakkında yakalama kararı olan şahıslar gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 110 ekip 485 personelin katılımıyla il genelinde "Manisa Güven Huzur Uygulaması" yaptı. 4 bin 202 şahsın sorgulandığı uygulamada hakkında arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Bin 507 araç denetlenirken 262 araç sürücüsüne toplamda 574 bin 222 TL para cezası uygulandı, 17 araç trafikten men edildi. 169 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği uygulamada 2 iş yerinde mesul müdür bulunmadığından tutanak tanzim edildi, 2 şahsın kapalı alanda tütün mamul tükettiği tespit edilerek bin 954 TL idari para cezası uygulandı. 77 okul çevresi, 66 park ve bahçe, 42 metruk bina ve çevresi, 3 otogar ve tren garı kontrol edilirken 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 4 gram metamfetamin maddesi, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şahsa adli işlem yapıldı. - MANİSA