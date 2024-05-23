Manisa'da Güven ve Huzur Uygulaması: Yakalanan Şahıslar ve Cezai İşlemler - Son Dakika
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Manisa'da Güven ve Huzur Uygulaması: Yakalanan Şahıslar ve Cezai İşlemler

Manisa\'da Güven ve Huzur Uygulaması: Yakalanan Şahıslar ve Cezai İşlemler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde yapılan 'Manisa Güven Huzur' uygulamasında, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan sürücülere toplamda 606 bin 157 TL para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde ise 12 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 3 şahsa adli işlem yapıldı.

23.05.2024 09:45
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı yapılan "Manisa Güven Huzur" uygulamasında hakkında yakalaması olan şahıslar yakalanırken trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde "Manisa Güven Huzur" uygulaması yapıldı. 122 ekip ve 411 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 173 şahıs sorgulanırken hakkında aranma kararı olan 9 şahıs yakalandı. Bin 999 aracın denetlendiği uygulamada 230 araç sürücüsüne toplamda 606 bin 157 TL para cezası uygulandı, 19 araç trafikten men edildi. 22 motosiklet denetlendiği uygulamada 11 motosiklet sürücüsüne 4 bin 230 TL para cezası uygulandı. Öte yandan ekipler tarafından 178 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 40 okul çevresi, 76 park ve bahçe, 10 metruk bina ve çevresi kontrol edilirken 12 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şahsa adli işlem yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Güven ve Huzur Uygulaması: Yakalanan Şahıslar ve Cezai İşlemler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Güven ve Huzur Uygulaması: Yakalanan Şahıslar ve Cezai İşlemler - Son Dakika
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