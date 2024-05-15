Manisa'da hafif ticari araç bağlık alana girdi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da hafif ticari araç bağlık alana girdi, sürücü yaralandı

Manisa\'da hafif ticari araç bağlık alana girdi, sürücü yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç bağlık alana girdi. Sürücü yaralandı ve olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 10:22
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bağlık alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.K. idaresindeki 45 AP 907 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağlık alana girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Ü.K. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da hafif ticari araç bağlık alana girdi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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