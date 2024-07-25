Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi - Son Dakika
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Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi

Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.07.2024 18:48
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu kan aktı. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇLA DUVARI YIKIP KAPININ ÖNÜNDEKİ ADAMI BIÇAKLADI

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İsmail Sönmez, Şehzadeler, Manisa, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Remzi Ozdemir: Eskiden ben birisiyele kavga ettiğimde önce rahmetli babamdan dayak yerdim İster haklı olayım ister haksız 148 1 Yanıtla
    Tufan ÖZÇELİK: Allah rahmet eylesin aynen 29 0 Davut Çağlar: haklı yada haksız gözetmeksizin aileler hemen kavgaya dahil oluyor sonuç ya toprak yada hapis 1 0 Emir Kozcu: Eskiden insanlık vardı kardeşim terbiye vardı.Simdi sadece hayvanlık ve bencillik var.Cocuk bunlar surda kavga eder surda barışır. 1 0
  • Murat Demirtaş: insanlık nereye gidiyor bu nasıl bir hırs bu nasıl bir nefis 11 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: Eskiden yoldan geçen yabancı biri bile olsa bize kızardı sonra babamız döverdi şimdi insan bir çocuğu sevemeyecek duruma geldi 3 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: Toplum çok cahil malesef insanlar dinden gerçek Müslümanlıktan uzaklaştıkça sorunlar dertler belalar eksik olmuyor insan aslında kendini sorgulamalı ama doğru birşey söyleyince klavye delikanlıları hemen yorum yazıp o zaman başka ülkeye başka dünyaya git diyorlar kafaları o kadar çalışıyor malesef 1 0 Yanıtla

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