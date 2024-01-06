 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da İnşaat Alanında Genç Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da İnşaat Alanında Genç Bir Şahıs Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç, inşaat alanında ölü olarak bulundu. İnşaata gelen işçiler tarafından bulunan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa\'da İnşaat Alanında Genç Bir Şahıs Ölü Bulundu
06.01.2024 - 17:09,
Abone Ol

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç, inşaat alanında ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedenini sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler buldu.

Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin arkasında bulunan inşaat alanında sabah saatlerinde çalışmak için inşaat alanına gelen işçiler yerde hareketsiz yatan bir şahıs görerek durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden şahsın Metin Çankaya (25) olduğu ve inşaattan düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Turgutlu, Manisa, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da İnşaat Alanında Genç Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da İnşaat Alanında Genç Bir Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement