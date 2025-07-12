Manisa\'da İş Kazası Sonucu Genç İş Adamı Hayatını Kaybetti

Manisa'nın tanınmış restoran işletmecilerinden Balık Keyfi'nin sahibi Serdar Kabaş, 22 yaşındaki oğlu Ertuğrul Kabaş'ın geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirmesiyle büyük bir acı yaşadı. Kumlama atölyesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden genç Kabaş, Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazını müteakip kılınan Cenaze namazı öncesinde cami bahçesinde taziyeleri kabul eden baba Serdar Kabaş ve ailesi, acılarını paylaşan sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Törende baba Serdar Kabaş'ın oldukça üzgün olduğu ve ayakta duramadığı gözlemlendi.

Cenazeye Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Dindar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üzeyir Dindar, Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Dindar, AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Berk Mersinli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasından isimler, Kabaş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Kabaş'ın cenazesi, Kırtık Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - MANİSA