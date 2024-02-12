Manisa\'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından işçi servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 34 araç ve sürücüsüne 154 bin 774 TL idari para cezası kesilirken 3 araç da trafikten men edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 9 Şubat tarihinde, 24 ekip 47 personel ile gerçekleştirilen işçi servisleri denetimlerinde 395 araç kontrol edildi. 395 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde kusurlu görülen 34 araç ve sürücüsüne toplam 154 bin 774 TL idari para cezası uygulandığı ve 3 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.
TİP'in Hatay adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, şehirdeki 6 Şubat anma törenleri sırasında gerginlik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Zan, "Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Tüm Hatay halkına; hep birlikte bu kötü gidişi değiştirelim" dedi.
Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.
İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, Hamas'tan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Hamas, "Netanyahu'ya dün yaktıkları yeşil ışık ve soykırım savaşını sürdürmesi için ona sağladıkları açık destek nedeniyle Refah katliamından Netanyahu hükümetiyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de tümüyle sorumludur" ifadelerini kullandı.
Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,7010 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,26 artışla 30,6753'ten tamamladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Filistin sorusu üzerine Gazze'de haftalardır yaşanan zulme tepki gösterdi. Gazze'nin bombalanan bir hapishaneye döndüğünü söyleyen İmirzalıoğlu, "Göz göre göre 21. yüzyılda insanlara, çocuklara ve kadınlara zulüm ediliyor. Buna karşı çıkarak tweet atan insanlar da işinden çıkarılıyor" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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