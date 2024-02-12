Manisa'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa\'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde, işçi servislerine yönelik olarak 34 araç ve sürücüsüne toplamda 154 bin 774 TL idari para cezası kesildi ve 3 araç trafikten men edildi.

12.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından işçi servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 34 araç ve sürücüsüne 154 bin 774 TL idari para cezası kesilirken 3 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 9 Şubat tarihinde, 24 ekip 47 personel ile gerçekleştirilen işçi servisleri denetimlerinde 395 araç kontrol edildi. 395 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde kusurlu görülen 34 araç ve sürücüsüne toplam 154 bin 774 TL idari para cezası uygulandığı ve 3 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da İşçi Servislerine Yönelik Denetimlerde 34 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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