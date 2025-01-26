Manisa\'da Kaçak Sigaraya Operasyon

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Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesinde C.M. idaresindeki araca operasyon düzenledi. Operasyonda araçta yapılan aramada doldurulmuş şekilde 1 milyon 425 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan C.M. emniyete götürülürken, soruşturma devam ediyor. - MANİSA