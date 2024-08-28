Manisa'da Kahvehanede İş Yeri İşletmecisi Bıçaklandı - Son Dakika
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Manisa'da Kahvehanede İş Yeri İşletmecisi Bıçaklandı

Manisa\'da Kahvehanede İş Yeri İşletmecisi Bıçaklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kahvehanede yaşanan olayda, husumetli olduğu işletmeci göğsünden bıçaklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

28.08.2024 07:02
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Manisa'da rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, husumetlisi olan iş yeri işletmecisini göğsünden bıçakladı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün 23.25 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz'in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz'in sağ göğsüne sapladı. Bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.'yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı. Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kahvehanede İş Yeri İşletmecisi Bıçaklandı - Son Dakika

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