Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bir acı kayıp daha
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bir acı kayıp daha

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nde bir acı kayıp daha
07.01.2026 14:25  Güncelleme: 14:35
Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Eraybat, düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde toprağa verildi. Ölümü, Manisa'da büyük bir üzüntü yarattı.

Görevi başındayken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat (59), cenaze töreniyle dualar eşliğinde toprağa verildi. Manisa'da 2025 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Güney Temiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybederken, Eraybat'ın ani ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan 59 yaşındaki Eraybat, Alaşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık iki yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörlüğü görevini yürüten Hasan Eraybat, önceki gün saat 16.00 sıralarında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Alaşehir Müdürlüğü'ndeki makamında rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eraybat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasan Eraybat için ilk helallik MASKİ Alaşehir Müdürlüğü önünde alındı. Helallik töreninde Eraybat'ın oğlu Burak Eraybat, kızı Tuğçe Ayçiçek ve damadı Aydın Ayçiçek gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı Tuğçe Ayçiçek'in tabuta sarılarak uzun süre ağlaması duygusal anlara sahne oldu.

Helallik alınmasının ardından Eraybat'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında Alaşehir Pazar Camii'ne taşındı. Pazar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasan Eraybat'ın cenazesi, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçelerin belediye başkanları, Eraybat'ın ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'da 2025 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Güney Temiz geçirdiği kalp krizi sonucu 38 yaşında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılması sonucu 48 yaşında, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da kanser rahatsızlığı sonucu 37 yaşında hayatını kaybetmişti. 2025 yılında 3 büyük acı yaşayan Manisa, 2026'nın ilk ayında da Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat'ın kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetmesiyle yine büyük bir acı daha yaşamış oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bir acı kayıp daha

SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bir acı kayıp daha - Son Dakika
