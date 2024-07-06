Manisa'da kamyon ile traktör çarpışması: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 20 ABU 126 plakalı kamyon ile Halil Uzun (28) yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan traktör sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA